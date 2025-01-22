TÜİK açıkladı: 2024 yılında 2 milyon aracın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı döneminde motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024 yılında bir önceki yıla göre trafik kaydı yaptıran taşıt sayısı 2 milyon 598 bin 816 adede ulaşırken, trafikten kaydı silinen araç sayısı 36 bin 657 olarak yüzde 36 artış gösterdi. Alınan verilere göre Ocak-Aralık 2024 aylarında trafikte toplam taşıt sayısı 2 milyon 562 bin 159 olarak artmış oldu.

ARALIK AYINDA TAŞIT SAYISI YÜZDE 26,5 ARTTI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,5 artarak 238 bin 993'e ulaştı. Bu taşıtların yüzde 45,5'ini otomobil oluştururken, yüzde 39,6'sını motosiklet, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar yer aldı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 79,8, kamyonda yüzde 44,8, motosiklette yüzde 28,6, otomobilde yüzde 28,2, minibüste yüzde 25,3, traktörde yüzde 22,5, kamyonette yüzde 10,1 ve otobüste yüzde 5,9 arttı.