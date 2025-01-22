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Aksaray'da 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 12:39
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Aksaray’da 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray'da kaçakçılara yönelik 4 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına alırken, birçok kaçak ürün ve sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; şahısların ikamet, araç ve üst aramalarında hepsi de gümrük kaçağı olan 10 adet cep telefonu, 15 adet klonlanmış cep telefonu, 30 adet elektronik sigara, 60 paket sigara, 720 adet doldurulmuş makaron, 16 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet akıllı saat, 3 adet akıllı bileklik ve 1 adet araç süpürgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Aksaray’da 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı Aksaray’da 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı Aksaray’da 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

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