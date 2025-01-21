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Bakanlar Fidan'dan "adaletli bir dünya" mesajı: Elimizden geleni yapacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 15:34
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Bakanlar Fidan’dan adaletli bir dünya mesajı: Elimizden geleni yapacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Bakan Fidan, 'Biz, sizlerin desteğiyle daha adaletli bir dünya için elimizden geleni yapacağız' ifadelerini kullandu. Bakan Kurum ise 'Aynı anlayışla çalışacağız, tevazu içerisinde olacağız, milletimize samimi olacağız. İnşallah Suriye'de, Gazze'de, mazlum coğrafyalarda yine kardeşlerine yardım elini uzatan tarafta olacağız' dedi.

Bakan Fidan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongredeki konuşmasında, Ankara'nın yıllar içerisinde her alanda gelişerek, sadece Türkiye'nin değil bölgesinin de başkenti olduğunu söyledi.

Bakan Fidan AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.Bakan Fidan AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Ankara teşkilatının çalışmalarının önemine değinen Fidan, "Sizin yaptığınız çalışmalarla bizim ortaya koyduğumuz küresel mücadele arasındaki bağlantı, inanılmaz büyük bir bağlantı. Her adım attığınızda, her parti faaliyetine koyulduğunuzda bunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Sizin yaptığınız çalışmalarla AK Parti iktidara geliyor, Cumhurbaşkanı'mız siyasi iradeyi kullanıyor ve hem bölgesel hem küresel ölçekte adaleti savunmak için mazlumlara gerekli desteği vermek için gerekli iradeyi ve sanatı gösteriyor." diye konuştu.

Parti teşkilatlarının çalışmalarını "başarılarının anahtarı" olarak niteleyen Fidan, kongrede ortaya çıkacak sonuçların hayırlara vesile olmasını diledi.

Hakan Fidan, "Biz, sizlerin desteğiyle daha adaletli bir dünya için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin çalışması ve dayanışması esastır." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"ANKARA, TÜRKİYE'NİN KALBİ, BÜYÜK TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ GELECEĞİDİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sözlerine başlarken Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Ankara bizim sevdamızdır. Ankara, Türkiye'nin kalbi, büyük Türkiye'nin güçlü geleceğidir" diyen Kurum, Ankaralılar için her zaman en güzelini, en iyisini hayal ettiklerini bildirdi.

Ankara'nın geleceğini hep birlikte şekillendirdiklerini ve güçlendirdiklerini dile getiren Kurum, "Buradaki teşkilatlarımız, AK Parti'mizin yönettiği ilçe belediyelerimiz, şu an destanlar yazıyor. Bir taraftan vatandaşımız için kentsel dönüşüm, sosyal konut projeleri yaparken, diğer taraftan vatandaşlarımıza hizmet götürmek amacıyla kamu binalarımızı yeniliyoruz." diye konuştu.

Saraçoğlu Mahallesi'ni hep birlikte ayağa kaldırdıklarını belirten Kurum, Ankara'da 45 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşaatını da hızla yürüttüklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 24 Ocak Cuma günü, Malatya'da, 201 bininci konutun anahtarını hak sahiplerine teslim edeceklerini belirten Kurum, depremden etkilenen illerin tamamında yeni yuvasına kavuşmayan, yeni iş yerini besmelelerle açmayan tek bir vatandaş bırakmayacaklarını ifade etti.

"Verdiğimiz sözleri en hızlı şekilde tutabiliyorsak, bu eserleri milletimizin emrine sunabiliyorsak, bu gücü Ankara'mızda vücut bulan güçlü iradeden, AK Parti'mizden, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz" diyen Kurum, "Aynı anlayışla çalışacağız, tevazu içerisinde olacağız, milletimize samimi olacağız. İnşallah Suriye'de, Gazze'de, mazlum coğrafyalarda yine kardeşlerine yardım elini uzatan tarafta olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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