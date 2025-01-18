CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde meclis üyesine araç tahsisi!

CHP'li meclis üyesi Canali Tan alkollü kaza yaptı (AHABER ARŞİV)

ALKOLLÜ KAZA YAPTI

Sabah'ın haberine göre Araç tahsisi yapılan CHP'li meclis üyelerinden biri olan Canali Tan'ın bu aracı oğlunun kullanımına bıraktığı ve baba ile oğulun da alkollü şekilde belediye aracıyla 19 Ekim'de kaza yaptığı belirlendi.