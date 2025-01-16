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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 firari hükümlü yakalandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 17:00
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Kayseri’de FETÖ operasyonu: 2 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. ile F.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hükümlüler yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Ş. ve F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Kayseri’de FETÖ operasyonu: 2 firari hükümlü yakalandı Kayseri’de FETÖ operasyonu: 2 firari hükümlü yakalandı Kayseri’de FETÖ operasyonu: 2 firari hükümlü yakalandı

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