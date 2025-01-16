İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı. Akpolat İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
GÖREVDEN ALINDI
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararıyla tutuklanan Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden alındı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: RIZA AKPOLAT GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı: İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında "Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza AKPOLAT Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
CHP'Lİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.
Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İFADESİNE ULAŞILDI!
İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın savcılık ifadesine ulaşıldı.
İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı savcılıkça, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Aktaş, savcılık ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.
Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş, ifadesinde, her ne kadar kardeşleri ve akrabaları üzerine olan firmaların fiili sahibinin kendisi olduğu iddia edilse de bu hususun doğru olmadığını savundu.
Elif LPG ile Provek İlaç firmalarının kendisine ait olduğunu belirten Aktaş, Elif LPG'nin ortak olduğu Perla Denizcilik ve Güven Otoyol İşletmeleri isimli firmalar bulunduğunu, diğer firmaların ise ticaret sicilinde kime ait görünüyorsa ona ait olduğunu ifade etti. Aktaş, İldeniz Organizasyon isimli firmayı bilmediğini, sahibini de tanımadığını belirterek, söz konusu şirketin Beşiktaş Belediyesinden ihale aldığını bilmediğini öne sürdü.
"AKPOLAT İLE TANIŞIKLIĞIMIZ YOK"
Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile tapu dairesinde tanıştığını ifade eden Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı bildiğini ancak yüz yüze görüşmeleri, tanışıklıkları olmadığını, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile de tanışıklığı bulunmadığını savundu.
Şüpheli Aktaş, Esenyurt Belediyesinin yaptığı ihalelerden bilgisi olmadığını iddia ederek, "İSFALT, İETT, Beşiktaş Belediyesi, İGDAŞ gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçleri bilmem. Ben, Beşiktaş Belediyesinden Elif LPG adına ihaleler aldım. Kaç tane aldığımı bilmiyorum. Rıza Akpolat'a ait firmanın araçlarının kardeşlerimin firmalarına satışı hususunda bilgim yoktur. Şu an aracın benim firmamda olduğunu dahi bilmiyorum. Ben ve kardeşlerimin belediyelerden çok sayıda ihale aldığı konuşulmakta. Buna benzer başka aileler de vardır." dedi.
"TERÖR MAĞDURU DA OLMUŞ BİR AİLEDEN GELİYORUM"
Kimseden operasyon bilgisi almadığını ve kaçma durumunun söz konusu olmadığını savunan Aktaş, "Yaptığım işlerde hiçbir şekilde illegale bulaşmadım, manipülasyona bulaşmadım, basiretli bir tüccar olarak, 5 çocuk babası olarak işimi yapmaktayım. Suç örgütü iddialarını kabul etmiyorum. İşlerimi tamamen yasal zeminde yapıyorum. Geçmişte terör mağduru da olmuş bir aileden geliyorum. Dolayısıyla terör ile anılan belediyelerden iş almam mümkün değildir. Bu araştırıldığında görülecektir." ifadesini kullandı.
Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, serbest bırakılmayı talep etti.
AKPOLAT'TAN PES DEDİRTEN SAVUNMA!
Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ulaşılan savcılık ifadesinde aylık gelirinin 85 bin TL olduğunu, 'Emza Akaryakıt' isminde inşaat firması olduğunu söyledi. Akpolat, "Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim seçebileceğim gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim yoktur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim" dedi.
"TAŞINMAZIN SATIM GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM"
Savcının, Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması sorusuna Akpolat, bilgisinin olmadığını söyledi. Beltaş'a ait Rumeli Hisarı Mahallesi'nde bulunan taşınmazın satım gerekçesini bilmediğini, satışın kararını şirketin verdiğini iddia etti.
"PARALARIN AKTARILMA GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM"
Akpolat, bahsi geçen taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a ait "Elif Lpg ve Akaryakıt" şirketine satım sürecine ilişkin ihale sürecinden bilgisinin olmadığını iddia etti. Beltaş'ın aldığı değerlendirme raporunda yer alan taşınmazın TL cinsinde 269 milyon, Euro cinsinden ise 4 milyon olan değerdeki tutarsızlığın sebebine de bilgisinin olmadığını söyledi. Satışı gerçekleşen taşınmazın "Elif Lpg ve Akaryakıt" firma tarafından yatırılan 70 milyon TL'nin maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın başka bir hesabına, 400 milyon TL'nin Beşiktaş Belediyesi hesabına ve "Sarper Petrolcülük" isimli şirketin 301 milyon TL'yi belediyenin hesabına aktarılması soruldu buna karşılık Rıza Akpolat, "Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum" dedi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediyelerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çete lideri olarak şüpheli konumda bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi.
USULSÜZLÜKLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın gönül ilişkisi yaşadığı belirlenen G.G. adlı kadına, 2020'de bir organizasyon şirketi kurduğu ve bu şirketin de Beşiktaş Belediyesi'nden 13 milyon 780 bin TL'lik ihale aldığı tespit edildi.
SEVGİLİSİNE ŞİRKET KURDURDU
Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen işadamı Aziz İhsan Aktaş ve 46 şüpheli hakkında ilk olarak yaklaşık 3 ay önce teknik ve fiziki takip kararı alındı. Yapılan takip neticesinde Aktaş'ın G.G. isimli bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Derinleştirilen incelemelerde Aziz İhsan Aktaş'ın 2020 yılında Beşiktaş Levent'te G.G.'nin üzerine kayıtlı "İldeniz Organizasyon Ltd. Şti." isimli bir şirket kurdurduğu tespit edildi.
BELEDİYEDEN İHALE KIYAĞI
Sevgili G.G. üzerine kurulan şirkete yönelik yapılan araştırmalarda kayıt numaraları ve bedelleri; 2022/1465164 (5 milyon 870 bin 100 TL), 2022/240749 (710 bin 650 TL) ve 2024/400881 (7 milyon 200 bin 200 TL) olan 3 ayrı organizasyon ve muhtelif mal ve hizmet alımı kapsamında şirketin Beşiktaş Belediyesi'nden 3 ayrı ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedellerinin 13 milyon 780 bin TL olduğu görüldü. 17 Ocak 2023 tarihli ihalede, "2023 yılı temsili ve törenlerde kullanılmak üzere muhtelif çiçek ve çelenk hazırlanması ve teslim edilmesi, Kovid- 19 hijyen paketi, kız ve erkek çocuklar için oyuncak ve çikolata alımı işi" karşılığında İldeniz Organizasyon'a 5 milyon 870 bin 100 lira ödeme yapıldı. 18 Nisan 2024 tarihli ihalede ise yine aynı mal alımı karşılığında 7 milyon 200 bin 200 TL ödeme alındı. 18 Mart 2022'deki ihalede de benzer hizmetler karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nden 710 bin 650 TL alındı.
ŞİRKETİN OFİSİNİ İHALE İŞLERİNİN TAKİBİ İÇİN KULLANIYORDU
Üzerine kayıtlı 4 ayrı şirketle 2020-2024 yılları arasında Beşiktaş Belediyesi'nden bedeli milyarlarca lirayı bulan 17 ihale aldığı belirlenen Aziz İhsan Aktaş'ın bu işlerini sevgilisi G.G.'ye Beşiktaş'ta kurdurduğu şirketin ofisinden takip ettiği öğrenildi. Öte yandan emniyet ekiplerince 13 Ocak günü düzenlenen operasyonda, Aziz İhsan Aktaş'ın kullandığı aracı sevgilisi G.G.'nin Beşiktaş'taki ofisinin önüne bırakıp başka bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı anlaşıldı.
ARAÇ SATIŞIYLA RÜŞVET AKLAMA
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın piyasa değeri 6 milyon 871 bin TL olan lüks otomobilini, ihale çetesi elebaşı olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş'a değerinin 2 milyon 629 bin TL üzerinde sattığı, savcılığın tespit ettiği satıştaki bu bedelin rüşvet aktarımı olarak değerlendirildiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına kayıtlı şirketler hakkında detaylı araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada Akpolat adına kayıtlı "Emza Akaryakıt" isimli bir firma olduğu ve bu firma adına tescilli lüks bir aracın 10 Haziran 2024 tarihinde bir başka firmaya satışının yapıldığı tespit edildi.
9 MİLYON 500 BİNE SATTI
Rıza Akpolat'a ait olduğu belirlenen lüks aracın kasko değerinin 6 milyon 871 bin 229 TL olduğu, 10 Haziran 2024 tarihinde değerinin 2 milyon 629 bin TL üzerinde Babil Oto isimli şirkete 9 milyon 500 bin TL bedelle satıldığı belirlendi. Yapılan satışın ardından söz konusu aracın 19 Ağustos 2024 tarihinde önce 7 milyon TL bedel ile Bilginay isimli şirkete ve ardından aynı gün Elif LPG isimli şirkete devredildiği görüldü.
Araç satış ve devir işlemlerine yönelik derinleştirilen araştırmada lüks otomobilin satış işlemlerinin yapıldığı 3 firmanın da ihale çetesi elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu görüldü. Bahse konu otomobilin bir internet sitesinde "Elif Motors" isimli şirket tarafından 7 milyon 300 bin TL bedel ile satışa sunulduğu saptandı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yapılan araç satışı şüpheli bulundu. Söz konusu araç satışının gözaltında bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ihale çetesi elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş arasındaki en somut ilişki olduğu ve piyasa değerinin 2 milyon 629 bin TL üzerinde yapılan araç satışının ikili arasındaki rüşvet aktarım yöntemi olduğu belirtildi.
9 MİLYONA ALDI 7 MİLYON LİRAYA SATIŞA KOYDU
Araç satış sitesinde yapılan incelemelerde, savcılığın tespitinde olduğu gibi Audi A8 lounge marka/ model aracın Elif Motors isimli bir şirket tarafından 7 milyon 300 bin TL bedel ile satışa çıkarıldığı görüldü. İlanın sahibi kısmında yer alan "Aziz A." ismi dikkat çekti.
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