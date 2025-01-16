Emine Erdoğan, Moğolistan liderinin eşi Luvsandorj ile bir araya geldi!

Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi Luvsandorj ile bir araya geldi | Fotoğraf-AA

Emine Erdoğan ve Luvsandorj, burada çocukların geleneksel el sanatları çalışmalarını inceledi. Çocuklar, ebru sanatıyla yaptıkları lale figürlü eserleri Emine Erdoğan ve Luvsandorj'a hediye etti. Hediyeleri alan lider eşleri, çocuklara teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ANADOLUDAKİLER" SERGİSİNE ZİYARET

Daha sonra lider eşleri, Emine Erdoğan'ın himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" sloganıyla hayata geçirilen "Anadoludakiler" sergisini ziyaret etti.

Sergide yer alan Ankara bindallı, Trakya gelin ve Erzincan gelin gibi yöresel kıyafetleri yakından inceleyen Emine Erdoğan ve Luvsandorj, kullanılan kumaş ve motiflere ilişkin bilgi aldı.

TÜRK KAHVESİ VE LEBLEBİ TADIMI

Kumda pişirilen Türk kahvesi içen lider eşleri, salep ve leblebi tattı. Pamuklu dokuma üzerine tahta baskıyı deneyimleyen Emine Erdoğan ve Luvsandorj, ipek kumaş üzerine çeşitli ağaç yaprakları kullanılarak yapılan ekolojik baskı tekniğine ilişkin bilgi aldı, tekniğin uygulanma şeklini gördü.