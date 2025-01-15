15 Ocak 2025, Çarşamba
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AK Parti'nin Adana İl Başkan adayı Tamer Dağlı oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 22:35 Güncelleme: 15.01.2025 22:36
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AK Parti’nin Adana İl Başkan adayı Tamer Dağlı oldu

AK Parti'nin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanı adayı olarak Tamer Dağlı'nın belirlendiği açıklandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Adana 8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımız olarak Tamer Dağlı belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, kongrede görevi devredecek AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı'ya teşekkür edildi.

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AK Parti’nin Adana İl Başkan adayı Tamer Dağlı oldu AK Parti’nin Adana İl Başkan adayı Tamer Dağlı oldu AK Parti’nin Adana İl Başkan adayı Tamer Dağlı oldu
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