Suriye’den üst düzey ziyaret! Bakan Güler ve MİT Başkanı ile toplantı yapılacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin 15 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı yapılması öngörülmektedir.