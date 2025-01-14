14 Ocak 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Suriye'den üst düzey ziyaret! Bakan Güler ve MİT Başkanı ile toplantı yapılacak

Suriye'den üst düzey ziyaret! Bakan Güler ve MİT Başkanı ile toplantı yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 19:51 Güncelleme: 14.01.2025 19:58
ABONE OL
Suriye’den üst düzey ziyaret! Bakan Güler ve MİT Başkanı ile toplantı yapılacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin 15 Ocak'ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyuruldu ve 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı yapılması öngörülmektedir.' denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin 15 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı yapılması öngörülmektedir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’den üst düzey ziyaret! Bakan Güler ve MİT Başkanı ile toplantı yapılacak Suriye’den üst düzey ziyaret! Bakan Güler ve MİT Başkanı ile toplantı yapılacak Suriye’den üst düzey ziyaret! Bakan Güler ve MİT Başkanı ile toplantı yapılacak
Günün Man��etleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör