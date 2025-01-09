Bakan Uraloğlu açıkladı: Otoyol ve köprü geçişlerine zam yapılacak mı? | Sosyal medyada "yaş sınırlaması" yolda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçişlerine yönelik zam yapılacak mı sorusuna ilişkin, 'Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz' dedi. Sosyal medyada zararlı içerikler için bir yaş sınırlaması getirmek istediklerini belirten Bakan Uraloğlu, 'Kanaatimiz 16 yaş olmasıdır' ifadelerini kullandı. Öte yandan, Türkiye'den Suriye'ye yönelik uçuşlar için 'radar sistemi' kurulacağını vurgulayan Uraloğlu, 'Önümüzdeki günlerde de Türkiye'den bir uçuş yapılması noktasında planlıyoruz.' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI GÖREVDE
Gerek dünyaki gelişmeler gerek dijital platformlardaki gelişmeler ülkemiz için daha etkin olacağı noktasında böyle bir kanaat hasıl oldu. BTK'nın görevleri ve yetkileri devam edecek.
CHP'NİN İSTANBUL'DA ULAŞIMA "FAHİŞ ZAM" TALEBİ
Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor.
OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM YAPILACAK MI?
Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız.
DÜŞEN AZERBAYCAN UÇAĞI
Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesinin ardından bakanlık olarak bir heyet göndermiştiniz. Heyetin oradaki çalışmalarına yönelik bilgi verir misiniz, neler yaptı heyet ve ne tür bilgilere ulaştı?
Azerbaycan'ın talebi üzerine 8 kişilik ekip gönderdik. Gerekli tespitleri yaptılar onları rapor halinde Azerbaycan'a sunduk. Tespitlerimizi yaptık ve yol haritasını çizdik.
5G İHALESİNDE SON DURUM
Türkiye'de 34 noktada 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. 2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi almış olacağız. Yerli ürünleri de geliştirme ve kullanma noktasında olalım.
SOSYAL MEDYA VE SİBER SAVUNMA
Türkiye'de sosyal medya platformlarının bir çoğu aktif. Biz sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyoruz. Totalde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu. Dünyada 13-16 yaş mı olsun diye tartışılıyor. Biz de bakanlıklarımızla beraber konuşuyoruz. Yıl içerisinde TBMM'deki grubumuzla konuşuyoruz.
ZARARLI İÇERİKLER İÇİN KISITLAMA: 16 YAŞ SINIRI İSTİYORUZ
Sosyal medyada zararlı içerikler için bir yaş sınırlaması getirmek istiyoruz. Kanaatimiz 16 yaş olmasıdır. Nihai karar TBMM'nin vereceği karardır. Kişisel bilgiler paylaşılmasın belki ona bir engel getireceğiz.
Türkiye'deki 8 sosyal medya plaftormuna temsilci atattık. Geçen seneye kadar iki tanesinin yoktu onları da tesis etmiş olduk. Diyelim ki yüzde 70'i içerik olarak sıkıntı yok yüzde 30'u problemli. Yüzde 30'u istemiyoruz dediğimizde o içerikleri çıkartıyorsa zaten sorun yok demektir. Burada ciddi bir noktaya geldik. Mesela 119 tane FETÖ hesabı engellendi.
ROBLOX, DISCORD'A ERİŞİM YASAKLARI
Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirm yaparsa biz de gereğini yaparız.
GOOGLE'IN ALGORİTMA GÜNCELLEMESİ
Televizyon yayıncılığı noktasındaki yetki ve sorumluluk Rekabet Kurumu'nda. Biz de Google'dan bilgi istedik. Rekabet Kurulu zaten gerekli cezayı uyguladı. Bizim yekrimizde ıolan şu an bir şey yok. Takip ediyoruz şimdilik bir ceza uygulandı bundan sonraki süreçlerde takipçi olacağız.
DİJİTAL DOLANDIRICILIK
Takip ettiğimiz bir konu. Biz bunları tespit ettikçe engelliyoruz. Bunları paylaşan sosyal medya platformlarına gerekli uyarıyı yaptık. Bununla ilgili belki yasal düzenleme yapmamız da söz konusu olacak. Cep telefonu ve sosyal medyada dolandırıcılıkla ilgili bir düzenleme yapacağız.