Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağı (AA)

DÜŞEN AZERBAYCAN UÇAĞI



Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesinin ardından bakanlık olarak bir heyet göndermiştiniz. Heyetin oradaki çalışmalarına yönelik bilgi verir misiniz, neler yaptı heyet ve ne tür bilgilere ulaştı?

Azerbaycan'ın talebi üzerine 8 kişilik ekip gönderdik. Gerekli tespitleri yaptılar onları rapor halinde Azerbaycan'a sunduk. Tespitlerimizi yaptık ve yol haritasını çizdik.

5G İHALESİNDE SON DURUM



Türkiye'de 34 noktada 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. 2026 yılı içerisinde ilk sinyalimizi almış olacağız. Yerli ürünleri de geliştirme ve kullanma noktasında olalım.

SOSYAL MEDYA VE SİBER SAVUNMA



Türkiye'de sosyal medya platformlarının bir çoğu aktif. Biz sosyal medyada vakit geçirmeyi seviyoruz. Totalde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu. Dünyada 13-16 yaş mı olsun diye tartışılıyor. Biz de bakanlıklarımızla beraber konuşuyoruz. Yıl içerisinde TBMM'deki grubumuzla konuşuyoruz.