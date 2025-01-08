Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takiple belirlenen hafif ticari aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada kağıda emdirilmiş 34 parça halinde 44 bin 191 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.