08 Ocak 2025, Çarşamba
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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 12:00
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Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takiple belirlenen hafif ticari aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada kağıda emdirilmiş 34 parça halinde 44 bin 191 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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