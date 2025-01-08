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Bayraktar TB2 uçuş testini başarıyla geçti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 15:05
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Bayraktar TB2 uçuş testini başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Askeri Elektronik Sanayi'nin (ASELSAN) yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu'nun, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, her alanda bağımsızlığını perçinlemeye devam ediyor. ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edildi. Tehdit radarlarını anlık tespit eden, yönlerini ve konumunu hassas şekilde bularak sahada ezber bozan bu sistem, göklerde milli teknolojimizin ulaştığı oyun değiştirici seviyenin de göstergesidir. Bu büyük başarı, milletimizin azmi ve mühendislerimizin emeğiyle gerçekleşti. Projede görev alan şirketlerimizi, alt yüklenicilerimizi ve başkanlığımız personelimizi yürekten kutluyorum. Durmadan çalışmaya, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam" dedi.

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Bayraktar TB2 uçuş testini başarıyla geçti Bayraktar TB2 uçuş testini başarıyla geçti Bayraktar TB2 uçuş testini başarıyla geçti
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