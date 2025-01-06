Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde çatışmalar! Rusya: Ukrayna İHA'larla saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarda bulunduğunu bildirdi.
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
"FELAKET TEHDİDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 5 Ocak'ta Zaporijya Nükleer Santrali'ne "felaket tehdidi yaratmak amacıyla" kışkırtıcı saldırılarda bulunduğu belirtilerek "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 8 uçak tipi insansız hava aracıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne ve Energodar şehrine saldırı girişiminde bulundu. İHA'ların tamamı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
"CAN KAYBI YAŞANMADI"
Düşen İHA'lardan birisinin patladığı ve santralin eğitim merkezinin çatısında alev aldığı aktarılan açıklamada, "Santralde herhangi bir can kaybı ve hasar yaşanmadı. Radyasyon durumu normal. Santralin personeli her zamanki gibi çalışmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ
Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali (NGS) Zaporijya'nın soğutma sisteminde dün çıkan yangın önemli oranda söndürülürken, Rusya ve Ukrayna gelişmelere ilişkin birbirlerini suçluyor.
1984-1995 yıllarında inşa edilen Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 9. büyük nükleer santrali olarak biliniyor. Ukrayna'nın güneydoğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında kalan Zaporijya NGS, Dnipro Nehri'nin kıyısında yer alıyor.
Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavatsaat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor.
Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santralin çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.