Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde çatışmalar! Rusya: Ukrayna İHA’larla saldırdı

Soğutma sisteminde yangın çıkan Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali konumunda (13.08.2O24)

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali (NGS) Zaporijya'nın soğutma sisteminde dün çıkan yangın önemli oranda söndürülürken, Rusya ve Ukrayna gelişmelere ilişkin birbirlerini suçluyor.



1984-1995 yıllarında inşa edilen Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 9. büyük nükleer santrali olarak biliniyor. Ukrayna'nın güneydoğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında kalan Zaporijya NGS, Dnipro Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavatsaat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor.



Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santralin çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.