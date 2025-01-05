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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 15:10
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli B.T. ve B.Ş.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 162.31 gram metamfetamin, 2.48 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan şüpheliler B.T. ve B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.T. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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