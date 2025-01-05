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2025'in ilk Kabine toplantısı yarın! Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 16:50 Güncelleme: 05.01.2025 18:19
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2025’in ilk Kabine toplantısı yarın! Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olası düzenlemeler, Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadelede atılacak adımlar toplantının ana gündem maddeleri olacak.

2025'in ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak.

İşte Kabine'nin gündeminde yer alacak ana konular...

Emekli ve memura refah payı verilecek mi?Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

EMEKLİ VE MEMURA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

2024'ün yıllık enflasyonunun netleşmesiyle birlikte maaş artış oranları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı.

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

Suriye'deki gelişmeler masada olacakSuriye'deki gelişmeler masada olacak

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kabine'de dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyetler yollamıştı. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki tespitler masaya yatırılacak.

Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.

Terörle mücadelede yeni adımlar atılacak mı?Terörle mücadelede yeni adımlar atılacak mı?

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

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2025’in ilk Kabine toplantısı yarın! Emekli ve memura refah payı verilecek mi? 2025’in ilk Kabine toplantısı yarın! Emekli ve memura refah payı verilecek mi? 2025’in ilk Kabine toplantısı yarın! Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

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