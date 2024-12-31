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Milli Savunma Bakanı Güler Iğdır'da! Askeri birliklere ziyaret

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 12:38
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Milli Savunma Bakanı Güler Iğdır’da! Askeri birliklere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Iğdır'a geldi.

Bakan Güler Iğdır'daBakan Güler Iğdır'da

Iğdır Valiliğini ziyaret eden Bakan Güler, tören mangasıyla karşılandı. Şeref defterini imzalayan Güler'e Vali Ercan Turan şehir hakkında ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Güler Iğdır'da (DHA)Bakan Güler Iğdır'da (DHA)

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin askeri birlikleri ziyaret edeceği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanı Güler Iğdır’da! Askeri birliklere ziyaret Milli Savunma Bakanı Güler Iğdır’da! Askeri birliklere ziyaret Milli Savunma Bakanı Güler Iğdır’da! Askeri birliklere ziyaret

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