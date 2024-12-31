Bakan Hakan Fidan’dan Gazze diplomasisi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan, Başbakan Mustafa ile görüşmesinde, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.



Görüşmede, Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi alan Fidan, Türkiye'nin Filistin'i siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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