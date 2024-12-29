Çankırı’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde kaçak alkol ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde tespiti yapılan 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 45 litre etil alkol, el yapımı 55 litre şarap, 15 litre rakı, 5 litre viski, 2 şişe bandrolsüz votka, 6 arpa aroması, 1 adet yaş üzüm aroması, 5 gıda aroması, 2 anason yağı, 2,4 kilogram bira mayası, 1 kilogram kokteyl, 13 adet içki yapımında kullanılan cam şişe ve 10 adet alkol oran belirleme kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.