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Mersin'de FETÖ operasyonu: 6 firari hükümlü yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 11:44
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Mersin’de FETÖ operasyonu: 6 firari hükümlü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, haklarında 8 yıl 1 ay ile 6 yıl 10 ay hapis cezaları bulunan B.K, A.N.S., Ş.V., Ö.F.Ş., M.G. ve M.Ö. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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