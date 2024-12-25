Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu: 14 kişi yakalandı
Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 2 bölgede yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.