CHP’li ABB’nin çevre ihlali sonrası bakanlık harekete geçti

Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda" yer alan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi reklam panosu inşasına başlamıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 11 Aralık'taki şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yapmıştı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlenmişti. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili onaylı her hangi bir kentsel tasarım projesi yer almadığı belirlenmişti.