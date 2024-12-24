CHP'li ABB'nin çevre ihlali sonrası bakanlık harekete geçti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen Güvenpark’taki sit alanına reklam panosu dikti. Vatandaşlardan gerçekleşen eyleme tepki yağarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konu hakkındaki uyarılarının dikkat alınmamasının ardından suç duyurusunda bulundu.
Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta "1. Derece Doğal Sit Alanı'nda" yer alan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi reklam panosu inşasına başlamıştı.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 11 Aralık'taki şikayeti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yapmıştı. Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlenmişti. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili onaylı her hangi bir kentsel tasarım projesi yer almadığı belirlenmişti.
UYARILARA RAĞMEN MONTAJ DEVAM ETTİ
Bakanlık yetkilileri 13 Aralık'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirilmişti. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde izinsiz işlemin devam ettiği dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: ÇEVRE İHLALİNE SUÇ DUYURUSU
Söz konusu işgal ile ilgili ihbarlar üzerine Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB'ye söz konusu tabelanın kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.