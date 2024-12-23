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Niğde’de yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 14:44
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Niğde’de yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Niğde’de yapılan yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 11 cep telefonu, 4 sim kart, 5 flash bellek, 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettiği tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslardan 11 cep telefonu, 4 sim kart, 5 flash bellek, 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

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