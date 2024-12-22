AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe duyurdu! Görevi bıraktı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin 8 Şubat'taki 8. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyurdu. Kabaktepe, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim.' dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe görevi bıraktığını duyurdu. Kabaktepe, açıklamasında 8 Şubat'taki 8. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DAİMA DESTEK MESAJI
AK Partili Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevi bıraktığını açıkladı. Kabaktepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin her zaman yanında olacağının da mesajını verdi.
Kabaktepe'nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"AK Parti'miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"
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