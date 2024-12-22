22 Aralık 2024, Pazar
Haberler Gündem Haberleri 8 ilde DEAŞ operasyonu: 6 kişi tutuklandı

8 ilde DEAŞ operasyonu: 6 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 14:19
ABONE OL
8 ilde DEAŞ operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Karabük, Şırnak'taki adreslere gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör