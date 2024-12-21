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Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti açıklaması: Görüşmenin sağlanmasında yarar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 01:38
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Bahçeli’den DEM Parti’nin İmralı ziyareti açıklaması: Görüşmenin sağlanmasında yarar var

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, DEM Parti ile İmralı arasında yapılacak görüşmenin yarar sağlayacağını söyledi. Bahçeli, görüşlerinde bir değişiklik olmadığını da vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAHÇELİ'DEN DEM PARTİ'NİN İMRALI ZİYARETİ AÇIKLAMASI!

Bir gazetecinin, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var," dedi.

2025 yılına girileceğini belirten Bahçeli, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını göstererek, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur," ifadelerini kullandı.

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