PKK'nın mayınlarla donattığı Münbiç'te yeniden umut yeşeriyor
Suriye'de muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Münbiç'te de hayat normale dönüyor. Örgütün kontrolünde geçen dönemde bölgedeki tarım arazileri de büyük zarar görürken; 8 yıl sonra arazisine kavuşan çiftçiler toprağını sürdü. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o anları görüntüledi.
Suriye'de hayat normale dönmede devam ediyor. Muhaliflerin başlattığı ilerleyişin ardından 61 yıllık BAAS hükümeti devrilirken, başkanlık koltuğunda oturan Beşar Esad ise ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad'dan yönetimi devralan muhalifler ülkede tam kontrolü sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'nin elinde olan bölgelere de "Özgürlük Şafağı" operasyonunu başlattı.
MÜNBİÇ TEMİZLENDİ HALK TOPRAĞINA KAVUŞTU
Operasyon kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgelerden biri de Münbiç oldu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Fırat'ın batısına geçerek Münbiç'teki son durumu aktardı. Münbiç'te 12 yıl süren YPG ve DEAŞ işgalinin ardından muhaliflerin kontrolü sağlamasıyla birlikte yerli halk yeniden topraklarına kavuştu. Örgütün kontrolünde geçen süreçte Münbiç'teki tarım faaliyetleri büyük zarar görürken, birçok ağacın da yandığı ya da bakımsızlık nedeniyle kuruduğu görüldü.
8 YIL SONRA TARLASINI SÜRDÜ
Bölgede 8 yıl aranın ardından topraklarına kavuşan bir Suriyeli toprağını sürdü. Yanan ağaçları kesen Suriyeli, ağaçlarının bakımını da yaptı. Temel geçim kaynağı tarım olan bölgede çok sayıda zeytin ağacı bulunuyor.
MAYINLAR TEMİZLENDİ UMUTLAR YEŞERDİ
Mayınlarla dolu olan toprakların temizliği de bomba imha uzmanları tarafından yapıldı. Bölgede yaşayan Muhammet Kaya isimli kişi, "Çok çektik. 12 yıl boyunca hem YPG hem de DEAŞ'tan çektik. Buraların hepsi mayınlıydi, temizledik. Şimdi tarladayim. Fıstık zeytin ağaçlarım vardı. PKK yaktı. Şimdi tekrar dikeceğim. Diğerlerine de bakım yapacağım." dedi.