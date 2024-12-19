19 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri PKK'nın mayınlarla donattığı Münbiç'te yeniden umut yeşeriyor

PKK'nın mayınlarla donattığı Münbiç'te yeniden umut yeşeriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 15:19 Güncelleme: 19.12.2024 15:25
ABONE OL
PKK’nın mayınlarla donattığı Münbiç’te yeniden umut yeşeriyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Münbiç'te de hayat normale dönüyor. Örgütün kontrolünde geçen dönemde bölgedeki tarım arazileri de büyük zarar görürken; 8 yıl sonra arazisine kavuşan çiftçiler toprağını sürdü. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o anları görüntüledi.

Suriye'de hayat normale dönmede devam ediyor. Muhaliflerin başlattığı ilerleyişin ardından 61 yıllık BAAS hükümeti devrilirken, başkanlık koltuğunda oturan Beşar Esad ise ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad'dan yönetimi devralan muhalifler ülkede tam kontrolü sağlamak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'nin elinde olan bölgelere de "Özgürlük Şafağı" operasyonunu başlattı.

Terörden temizlenen Münbiç'te hayat normale dönüyor (A Haber arşiv)Terörden temizlenen Münbiç'te hayat normale dönüyor (A Haber arşiv)

MÜNBİÇ TEMİZLENDİ HALK TOPRAĞINA KAVUŞTU
Operasyon kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgelerden biri de Münbiç oldu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Fırat'ın batısına geçerek Münbiç'teki son durumu aktardı. Münbiç'te 12 yıl süren YPG ve DEAŞ işgalinin ardından muhaliflerin kontrolü sağlamasıyla birlikte yerli halk yeniden topraklarına kavuştu. Örgütün kontrolünde geçen süreçte Münbiç'teki tarım faaliyetleri büyük zarar görürken, birçok ağacın da yandığı ya da bakımsızlık nedeniyle kuruduğu görüldü.

8 YIL SONRA TARLASINI SÜRDÜ
Bölgede 8 yıl aranın ardından topraklarına kavuşan bir Suriyeli toprağını sürdü. Yanan ağaçları kesen Suriyeli, ağaçlarının bakımını da yaptı. Temel geçim kaynağı tarım olan bölgede çok sayıda zeytin ağacı bulunuyor.

Suriyeli Muhammet Kaya (A Haber arşiv)Suriyeli Muhammet Kaya (A Haber arşiv)

MAYINLAR TEMİZLENDİ UMUTLAR YEŞERDİ
Mayınlarla dolu olan toprakların temizliği de bomba imha uzmanları tarafından yapıldı. Bölgede yaşayan Muhammet Kaya isimli kişi, "Çok çektik. 12 yıl boyunca hem YPG hem de DEAŞ'tan çektik. Buraların hepsi mayınlıydi, temizledik. Şimdi tarladayim. Fıstık zeytin ağaçlarım vardı. PKK yaktı. Şimdi tekrar dikeceğim. Diğerlerine de bakım yapacağım." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör