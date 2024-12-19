PKK’nın mayınlarla donattığı Münbiç’te yeniden umut yeşeriyor

Terörden temizlenen Münbiç'te hayat normale dönüyor (A Haber arşiv)

MÜNBİÇ TEMİZLENDİ HALK TOPRAĞINA KAVUŞTU

Operasyon kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgelerden biri de Münbiç oldu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Fırat'ın batısına geçerek Münbiç'teki son durumu aktardı. Münbiç'te 12 yıl süren YPG ve DEAŞ işgalinin ardından muhaliflerin kontrolü sağlamasıyla birlikte yerli halk yeniden topraklarına kavuştu. Örgütün kontrolünde geçen süreçte Münbiç'teki tarım faaliyetleri büyük zarar görürken, birçok ağacın da yandığı ya da bakımsızlık nedeniyle kuruduğu görüldü.

8 YIL SONRA TARLASINI SÜRDÜ

Bölgede 8 yıl aranın ardından topraklarına kavuşan bir Suriyeli toprağını sürdü. Yanan ağaçları kesen Suriyeli, ağaçlarının bakımını da yaptı. Temel geçim kaynağı tarım olan bölgede çok sayıda zeytin ağacı bulunuyor.