Bakan Tunç’tan cezaevlerinde açık görüş açıklaması! Yılbaşında yapılabilecek

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunanların yakınlarıyla yapacakları görüşmelerinde, yılbaşı nedeniyle açık görüşme yapma imkanı sağlanacak.

BAKAN TUNÇ KARARI DUYURDU!

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.