Sosyal medyanın yeni tehlikesi: Mukbang furyası! Ünlü fenomen hastanelik oldu

Günümüzde kullanmayanı pek az olan sosyal medya beraberinde birçok tehlikeyi de getiriyor. Küçük büyük fark etmeksizin milyarlarca kullanıcı saatlerce sosyal medyada vakit geçiriyor ve bu durum herkes için, özellikle de yaşı küçükler için oldukça tehlikeli bir durum.

Sosyal medyada fenomenlerde olmazsa olmaz bir hale gelmiş durumda. Fenomenler birçok akımı başlatıyor ve bu akımlar hızla yayılarak herkes tarafından, kimi zaman bilinçli kimi zaman ise bilinçsizce uygulanıyor. Bunun en tehlikeli ve önemli bir örneği de Mukbang videoları...

Mukbang genellikle yemek yenirken çekilen videolar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Asya ülkelerinde innaılmaz şekilde popülerleşen bu akım görüntüleme ve etkileşim uğruna insanların sağlığına tehlikeye atıyor. Çılgınca devam eden akım Türkiye'de de fenomenler tarafından düzenleniyor.

TÜRK FENOMEN HASTANELİK OLDU

Buna bir örnek de Efecan Kültür oldu. Kilosu ile de dikkat çeken Kültür yeme yeme videoları ile daha çok takipçi kazanmıştı. Son olarak ülü fenomen hastaneye kaldırıldı ve vücudundan çeşitli morluklar oluştu. Fenımen Kültür, açıklamasında bu durumdan pişmanlığını dile getirerek tekrar sağlığına kavuşmak istediğini söyledi.

YEMEK YEMEKTEN ÖLDÜ! OTOPSİ RAPORU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Türk fenomen Kültür her ne kadar sağlık sorunu yaşasa da Çinli fenomen o kadar da şanslı olamadı. Pan Xiaoting isimli Çinli bir sosyal medya fenomeni etkileşim uğruna yemek yiyor ve sosyal medyadan kazanç sağladıkça daha çok içerik çekiyordu. Xiaoting, geçtiğmiz aylarda canlı yayında yemek yiyen fenomen hayatını kaybetti ve bu duurm şok etkiis yarattı.

Xiaoting'e yapılan otopside, midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu ve karnının ciddi şekilde deforme olduğu öğrenildi. Bu ölüm diğer mukbang yayıncıları için bir uyarı hikayesi olarak kullanılsa da hala bu akımı çekmeye devam eden fenomenler oldukça fazla.

OBEZ FENOMEN TERS KÖŞE YAPARAK 113 KİLO VERDİ!

YouTuber Nikocado Avocado ise bunun en önemli örneklerinden. Ünlü fenomen çıldırmışcasına yemek yiro ve bu anlar kaydederek etkileşim elde ediyordu. Gün geçtikçe etkileşimle beraber artan kilosu da artık tehlikeli bir hal almaya başladı. Eylül ayında bir anda bambaşka bişr halde video çeken fenomen takipçilerini şaşkına uğrattı çünkü daha önce çektiği yemek yeme videolarını güncel olarak paylaşmış ancak bir yandan da kilo vermek için çalışmıştı. Bunu başaran fenomen tam 113 kilo vererek eski görünümüne kavuştu.

Gerçek adı Nicholas Perry olan 32 yaşındaki fenomen, bu duruma ilişkin "vücudundan 113 kilo verdiği çok uzun bir rüyadan" uyandığını söylemişti.

Bu durum aslında Mukbang akımının ne denli tehlikeli oldğunu hatta ölüme dahi sürüklediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.