Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM'de
Meclis’te bütçe maratonu sürüyor. TBMM Genel Kurulu bugün, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerine başladı.
TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçeleri ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.