Bursa’da hapis cezası bulunan firari 8 hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 8 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 1'er yıl hapis cezası bulunan G.A. ve S.A., 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., 'Tehdit' suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ile 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. isimli şüpheliler yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.