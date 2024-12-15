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Türkiye'nin misafirleri özgür Suriye'ye dönüş yolunda!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 15:18
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Türkiye’nin misafirleri özgür Suriye’ye dönüş yolunda!

Yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas yönetiminin yıkılmasını büyük bir coşkuyla karşıladı. Esad’ın kaçması ile muhaliflerin kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, yıllar sonra ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenliğin sağlanması ve rejimin devrilmesiyle birlikte, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen mülteciler, Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı kontroller ve işlemlerin ardından Türkiye-Suriye sınırından geçerek, uzun süredir ayrı kaldıkları topraklarına yeniden kavuşuyor.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyorSuriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor

Bu dönüşler, sınır kapılarında yoğunluklara neden oluyor.

(AA)(AA)

MUHALİFLERDEN SURİYELİLERE ÇAĞRI

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yapmıştı.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyorSuriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor

Yıllarca savaşın gölgesinde evlerinden ve ailelerinden uzak kalan mülteciler şimdi huzur içinde geri dönme umudu taşıyor.

"TÜRK HALKI ÇOK YARDIMSEVERDİ"

Türkiye'de kaldıkları süre boyunca devletin kendilerine sağladığı şefkat ve yardımseverlikten memnun olduklarını dile getiren mülteciler, Türk halkına teşekkürlerini sunarak, "Türk halkı çok yardımseverdi. Yıllarca burada güven içinde yaşadık, yiyecekten barınmaya kadar her konuda devletimiz bize yardımcı oldu. Türkiye'de kaldığımız süre zarfında zor bir dönem yaşadık ama burada kendimizi güvende hissettik. Şimdi ise evlerimize dönmenin sevincini yaşıyoruz. Türk halkına ve hükümetine minnettarız" ifadelerini kullandılar.

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