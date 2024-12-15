Türkiye’nin misafirleri özgür Suriye’ye dönüş yolunda!

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor

Bu dönüşler, sınır kapılarında yoğunluklara neden oluyor.

(AA)

MUHALİFLERDEN SURİYELİLERE ÇAĞRI

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yapmıştı.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor

Yıllarca savaşın gölgesinde evlerinden ve ailelerinden uzak kalan mülteciler şimdi huzur içinde geri dönme umudu taşıyor.

"TÜRK HALKI ÇOK YARDIMSEVERDİ"

Türkiye'de kaldıkları süre boyunca devletin kendilerine sağladığı şefkat ve yardımseverlikten memnun olduklarını dile getiren mülteciler, Türk halkına teşekkürlerini sunarak, "Türk halkı çok yardımseverdi. Yıllarca burada güven içinde yaşadık, yiyecekten barınmaya kadar her konuda devletimiz bize yardımcı oldu. Türkiye'de kaldığımız süre zarfında zor bir dönem yaşadık ama burada kendimizi güvende hissettik. Şimdi ise evlerimize dönmenin sevincini yaşıyoruz. Türk halkına ve hükümetine minnettarız" ifadelerini kullandılar.