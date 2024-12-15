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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 13:59
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Siverek'te 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 1 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Şıldak, "Bütün vatandaşlarımızın bu mücadeleye verecekleri destek çok daha başarılı sonuçlar getirecektir." ifadesini kullandı.

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