Teröristler Zap’a kilitlendi! Mehmetçik’in namlusu Gara ve Kandil’e bakıyor

Pençe Kilit Operasyonu öncesinde füze ve roketatarlı saldırılar neticesinde çok sayıda güvenlik görevlisi ve siviller hayatını kaybetti. Türkiye Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru savunma hakkına dayanarak Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı.

Bugün, Irak sınırının tamamını ileriden kontrol ederek vatan topraklarını ve vatandaşı güvende tutan Mehmetçik, dünyada eşine az rastlanır hassasiyetle gerçekleştirilen operasyonlara "merhameti ve fedakarlığı" ile damgasını vuruyor.

Irak'ın 30-45 kilometre derininde teröre "Pençe" indiriliyor. Sivil ve çevre hassasiyeti sebebiyle zor yoldan ilerleyen ama adına halel getirmeden hedefine ulaşan Mehmetçik, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" parolasıyla mücadelesine devam ediyor.

Teröristler ZAP’ta “kilit”lendi! (A HABER ARŞİV)

TÜRK ASKERİNİN BİLGİSİ DIŞINDA KUŞ UÇMUYOR



"Pençe-Kilit'in kapanmaya başladığı nokta" olarak nitelendirilen Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesi teröristlerin en fazla sızma ve taciz girişiminde bulunduğu yerlerden biri oldu.

Üs bölgesi faaliyete geçmeden 20'ye yakın el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Stratejik konumu gereği terör örgütünün terk etmemekte direndiği Zap Vadisi, bir yıl içinde Türk askerinin hakimiyeti altına alındı, üs bölgeleri mutlak güvenlik için yerli üretim silah sistemleriyle donatıldı.

Bir yıl gibi bir sürede üs bölgesinde yaşam alanları, yollar, binalar yapıldı. Şu anda bölgede Türk askerinin bilgisi dışında kuş uçmuyor. Bölgede görevli asker, bulundukları zor coğrafyada gereken her malzemenin teminini sağlayacak güçteki devletiyle gurur duyduğunu ifade ediyor.

Teröristler ZAP’ta “kilit”lendi! (A HABER ARŞİV)

Yerel temas noktaları ile koordinasyon halinde yürütülen operasyonlar neticesinde, terör örgütünün zulmü yüzünden köylerini terk eden Iraklıklar da topraklarına dönüyor. Türkiye'nin terör örgütünü süpürerek oluşturduğu güvenli hat sayesinde ticarette de canlanma yaşandı.

Teröristlerin sınırların ötesinde etkisiz kılınmasının neticesi olarak eskiden akşam saatlerinde güvenlik nedeniyle sokağa çıkılmayan şehirlere huzur hâkim oldu. Pençe operasyonları planlanan Kalkınma Yolu'nun faaliyete geçmesine de önemli katkı veriyor.

Teröristler ZAP’ta “kilit”lendi! (A HABER ARŞİV)

HAİNLERİN GERİ DÖNMELERİ İMKANSIZ!



Zap'ta kilidi kapatan Mehmetçik, mağaralarından çıkartılan teröristlerin geri dönmesinin mümkün olmadığını dile getiriyor. Bölgede tüm yollar ve hâkim tepeleri tutan asker, yerli üretim İHA ve SİHA'lar, gece görüş dahil kurulu kamera sistemleri ve gözetleme vasıtalarının işlerini kolaylaştırdığını kaydediyor.

Terör mağaralarına giden yol güzergahlarında ayrıca keskin nişancılar da görevde. Teröristlerin, askerin kendilerini fark etmemesi noktasında tek umut ışığı olan "sisli havada" ise yerli radar sistemleri devreye giriyor.

Son tahlilde teröristlerin korkulu rüyası ise "Mehmetçiğin keskin gözleri ve cesur yüreği" oluyor. Mağaralarından dışarıya çıkamayan teröristlerin de ya bulundukları yerlerde ölümü beklemek ya da Türk adaletine sığınmaktan başka çaresi bulunmuyor.

Teröristler ZAP’ta “kilit”lendi! (A HABER ARŞİV)

MEHMETÇİK İSRAİL METODU UYGULAMAZ



Türk askeri sınır ötesinde yalnızca teröristleri hedef alıyor. Etkili bombardımanla çok daha kolay bir şekilde yok edebileceği hedeflerde teröristler dışında bir sivile zarar gelmesin diye kilometrelerce yolu yaya olarak kat etmek dahil olmak üzere her türlü zorluğu göze alıyor.

Öyle ki, bir teröristin meskun mahalde kaçtığı lokasyon tam olarak bilinse bile "ya masumlara zarar gelirse" düşüncesi ile hareket ediliyor. Öyle ki yakın bir tarihte omuz omuza çarpıştığı silah arkadaşlarını şehit eden bir terörist sivilleri kalkan yapmak için bir eve sığındı.

Vuruş menzilinde olmasına rağmen Mehmetçik, teröristlerin oyununa gelmedi. Zor fiziki şartların yanında zor psikolojik koşulları da yönetmeyi başardı. Teröristler, oradan ayrılana kadar beklendi, kadın terörist en uygun anda etkisiz hale getirilerek şehidin kanı yerde bırakılmadı.

Mehmetçik, amacı uğruna kadın-çocuk demeden binlerce insanı yok eden İsrail'in tam tersi şekilde hareket eden bir ordu olduğunu Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla bir kez daha kanıtlıyor.

Teröristler ZAP’ta “kilit”lendi! (A HABER ARŞİV)

NAMLU ARTIK GARA VE KANDİL'E BAKIYOR



Terörle mücadelede başarı destanı yazan Türk askerinin namlusu artık Gara ve Kandil'e bakıyor. Gerçekleştirilen hava harekatları ile buralarda da çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor.

Terör örgütünün koridor olarak kullanmaya çalıştığı Gara'da da Mehmetçik'in nefesi hissediliyor. Terör örgütü unsurları kıpırdayamaz hale getiriliyor.