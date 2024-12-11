Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Araçlarda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İlçeye şehir dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Gülüç beldesinde durumundan şüphelenilen iki araç durduruldu.
Araçlarda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler Y.Ö, K.T. ve İ.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.