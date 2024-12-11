Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmanın ardından belirlenen bir eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 150 gram kubar esrar, 1 kilo 820 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 150 fişek, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 320 TL para, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheliler A.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.