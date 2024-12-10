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Ege Denizi'nde göçmen operasyonu! 31 kişi yakalandı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 09:51
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Ege Denizi’nde göçmen operasyonu! 31 kişi yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Mobil Radar "MORAD-12", Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "TCSG-905" botu yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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