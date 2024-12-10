DEM'li Bakırhan'ın "hazırız" çağrısına MHP lideri Bahçeli'den alkış

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde di,kkat çeken anlar yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasının ardından Bahçeli ve milletvekilleri, DEM eş genel başkanlarının konuşmalarını Genel Kurul'da kalıp dinledi. Bakırhan'ın sözleri sonrası ise Bahçeli'nin alkışladığı görüldü.

DEM'Lİ BAKIRHAN'IN O SÖZLERİNE BAHÇELİ'DEN ALKIŞ

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesi üzerine yapılan görüşmelerde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarını olumlu karşıladıklarını söyleyen Bakırhan "Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız" şeklinde konuştu.

Konuşması bitip kürsüden inerken Bahçeli ve MHP'li milletvekillerinin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı uzun uzun alkışladıkları görüldü. Bakırhan bunun üzerine MHP sıralarına doğru dönüp başıyla Bahçeli'ye selam verdi.

TBMM'nin, Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim'deki Genel Kurul toplantısında da Bahçeli DEM'lilerin ellerini sıkarak kamuoyuna mesaj vermişti.