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MİT'ten PKK/KCK'ya operasyon! Sözde sorumlu yurt dışında yakalandı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 16:01 Güncelleme: 06.12.2024 16:20
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MİT’ten PKK/KCK’ya operasyon! Sözde sorumlu yurt dışında yakalandı

MİT, PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanmasında yer alan sözde sorumlulardan Yılmaz kod isimli Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Yılmaz Kod Serhat Özmen'i yurtdışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'TEN PKK/KCK'YA OPERASYON!

PKK/KCK'ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Özmen, 2018'de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı.

Suriye'de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK'lı Özmen, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak'taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösteriyordu.

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