Osmaniye’de terör propagandası: 2 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde sosyal paylaşım platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen Atakan U. ve Ayşe U.'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.