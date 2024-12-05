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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 11:23
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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 24 bin 866 sentetik uyuşturucu hap ve 2,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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