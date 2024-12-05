CHP Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel AK Parti’ye geçti

CHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDEYİM"

Güzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli Hemşerilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik. Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisinde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığım' özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.