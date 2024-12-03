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Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 09:35 Güncelleme: 03.12.2024 09:53
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Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesinde plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan plastik çerçeve üretilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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