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Görüntüler sonrası harekete geçildi! Fenomen Gaga Bulut ve videosundaki pedofili şahsa soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 23:50 Güncelleme: 04.12.2024 00:06
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Görüntüler sonrası harekete geçildi! Fenomen Gaga Bulut ve videosundaki pedofili şahsa soruşturma

2 erkek çocuğun uygunsuz görüntülerini çeken sosyal medya fenomeni Gaga Bulut ve yayınına aldığı pedofili sapığın yer aldığı o görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Bulut ve pedofili sapık hakkında soruşturma başlattı.

2 erkek çocuk ile uygunsuz görüntüler çeken sosyal medya fenomeni Gaga Bulut ve yayınına aldığı pedofili sapığın yer aldığı o görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Bulut ve pedofili sapık hakkında soruşturma başlattı.

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