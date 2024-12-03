Görüntüler sonrası harekete geçildi! Fenomen Gaga Bulut ve videosundaki pedofili şahsa soruşturma

2 erkek çocuk ile uygunsuz görüntüler çeken sosyal medya fenomeni Gaga Bulut ve yayınına aldığı pedofili sapığın yer aldığı o görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Bulut ve pedofili sapık hakkında soruşturma başlattı.

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