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Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 06:25 Güncelleme: 03.12.2024 07:19
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Denizli’de yolcu otobüsü TIR’a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır olmak üzere 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Duacılı Mahallesi İzmir-Denizli Karayolu'nda meydana geldi.

YOLCU OTOBÜSÜNÜN BİR TARAFI YOK OLDU

Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın (60) yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı 15 AAY 875 plakalı TIR'a yandan çarptı.

Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı (Ekran görüntüsü)Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı (Ekran görüntüsü)

Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sağ kısmında büyük hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı (Ekran görüntüsü)Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı (Ekran görüntüsü)

Otobüsün içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından pencerelerden merdiven yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Kadirsancı'nın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trafik akışı polis ekipleri tarafından tek şeritten sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası TIR ve otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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