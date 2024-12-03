Başkan Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı! "Sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum."