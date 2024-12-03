Başkan Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı! "Sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum."