Ankara’da yüksek kazanç vaadi dolandırıcılığı: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırım sistemi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan 18 milyon 523 bin 602 TL, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 bin 10 gram gümüş toplandığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.