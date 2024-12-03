03 Aralık 2024, Salı
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da yüksek kazanç vaadi dolandırıcılığı: 17 gözaltı

Ankara'da yüksek kazanç vaadi dolandırıcılığı: 17 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 15:52
ABONE OL
Ankara’da yüksek kazanç vaadi dolandırıcılığı: 17 gözaltı

Ankara'da Forex yatırım sistemi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Forex yatırım sistemi üzerinden yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan 18 milyon 523 bin 602 TL, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 bin 10 gram gümüş toplandığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör