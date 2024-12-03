Adalet Bakanı Tunç’tan DEM’in İmralı başvurusu ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı'da bulunan teröristbaşı Öcalan ile görüşme talebiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, başvuru dilekçesinin geçen hafta geldiğini ifade ederken; "Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek." dedi.

BAHÇELİ'NİN EZBERBOZAN DAVETİ SONRASI KULİSLER HAREKETLENMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN BAŞVURUDA BULUNDU

Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti milletvekilleri, aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve gazetecilerin de bulunduğu uluslararası bir heyetle birlikte, İmralı Adası'ndaki "tecridin" sona erdirilmesi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na resmî başvuru yaptı.