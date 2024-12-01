Diyarbakır’da fuhuş operasyonu: 9 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı iş yerlerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yeri sahipleri ile fuhşa gelen kişiler arasında geçen şifreli konuşmaları da deşifre eden ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen "Barbie-21" adlı operasyonda, 8'i yabancı uyruklu 9 mağdur kadın kurtarıldı.

Adreslerde çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 8 kadın sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan çevrede toplanan bazı kişilerin operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini alkışladığı görüldü.