Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan! Deprem bölgesinin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin üzerinden 1,5 yılı aşkın süre geçti. 11 ilde büyük yıkıma yol açan felakette yüz binlerce bina yerle bir oldu ya da hasar aldı. Depremlerde en az 50 bin vatandaşımız da hayatını kaybetti. Asrın felaketinin ardından bölgede başlayan çalışmalar hız kesmeden sürerken; afetzedeler için yapılan konutlar da tek tek tamamlanmaya devam ediyor.

Depremzedelere konutları hızla teslim ediliyor (AA)

155 BİNDEN FAZLA KONUT TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut ve Yüksek İhtisas Gayrimenkul Müdürlüğü'nün iş birliği ile süren çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplamda 155 bin 124 konut tamamlanarak depremzedelere hazır hale getirildi.

İŞTE İL İL TAMAMLANAN KONUT SAYILARI

Şehir İnşa Edilen Konut Sayısı Adana 3.872 Adıyaman 24.625 Diyarbakır 7.098 Elazığ 5.481 Gaziantep 20.888 Hatay 32.160 Kahramanmaraş 27.398 Kilis 1.929 Malatya 19.751 Osmaniye 5.410 Şanlıurfa 6.512

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Bugün Kahramanmaraş'ta yapılacak 155 bininci konut kura çekimi ve anahtar teslim törenine Başkan Erdoğan da katılacak. Törenin saat 13.30'da başlaması bekleniyor.