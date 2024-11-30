Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan! Deprem bölgesinin yaraları sarılıyor
Türkiye deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgedeki çalışmaları sürerken, 6 Şubat'taki depremden etkilenen bölgelerde bugüne kadar 155 bin konut tamamlandı. Tamamlanan konutların teslim töreni bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile yapılacak.
Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin üzerinden 1,5 yılı aşkın süre geçti. 11 ilde büyük yıkıma yol açan felakette yüz binlerce bina yerle bir oldu ya da hasar aldı. Depremlerde en az 50 bin vatandaşımız da hayatını kaybetti. Asrın felaketinin ardından bölgede başlayan çalışmalar hız kesmeden sürerken; afetzedeler için yapılan konutlar da tek tek tamamlanmaya devam ediyor.
155 BİNDEN FAZLA KONUT TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut ve Yüksek İhtisas Gayrimenkul Müdürlüğü'nün iş birliği ile süren çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplamda 155 bin 124 konut tamamlanarak depremzedelere hazır hale getirildi.
İŞTE İL İL TAMAMLANAN KONUT SAYILARI
|Şehir
|İnşa Edilen Konut Sayısı
|Adana
|3.872
|Adıyaman
|24.625
|Diyarbakır
|7.098
|Elazığ
|5.481
|Gaziantep
|20.888
|Hatay
|32.160
|Kahramanmaraş
|27.398
|Kilis
|1.929
|Malatya
|19.751
|Osmaniye
|5.410
|Şanlıurfa
|6.512
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Bugün Kahramanmaraş'ta yapılacak 155 bininci konut kura çekimi ve anahtar teslim törenine Başkan Erdoğan da katılacak. Törenin saat 13.30'da başlaması bekleniyor.