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Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan! Deprem bölgesinin yaraları sarılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 07:35 Güncelleme: 30.11.2024 07:39
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Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan! Deprem bölgesinin yaraları sarılıyor

Türkiye deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgedeki çalışmaları sürerken, 6 Şubat'taki depremden etkilenen bölgelerde bugüne kadar 155 bin konut tamamlandı. Tamamlanan konutların teslim töreni bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinin üzerinden 1,5 yılı aşkın süre geçti. 11 ilde büyük yıkıma yol açan felakette yüz binlerce bina yerle bir oldu ya da hasar aldı. Depremlerde en az 50 bin vatandaşımız da hayatını kaybetti. Asrın felaketinin ardından bölgede başlayan çalışmalar hız kesmeden sürerken; afetzedeler için yapılan konutlar da tek tek tamamlanmaya devam ediyor.

Depremzedelere konutları hızla teslim ediliyor (AA)Depremzedelere konutları hızla teslim ediliyor (AA)

155 BİNDEN FAZLA KONUT TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut ve Yüksek İhtisas Gayrimenkul Müdürlüğü'nün iş birliği ile süren çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplamda 155 bin 124 konut tamamlanarak depremzedelere hazır hale getirildi.

İŞTE İL İL TAMAMLANAN KONUT SAYILARI

Şehir İnşa Edilen Konut Sayısı
Adana 3.872
Adıyaman 24.625
Diyarbakır 7.098
Elazığ 5.481
Gaziantep 20.888
Hatay 32.160
Kahramanmaraş 27.398
Kilis 1.929
Malatya 19.751
Osmaniye 5.410
Şanlıurfa 6.512

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Bugün Kahramanmaraş'ta yapılacak 155 bininci konut kura çekimi ve anahtar teslim törenine Başkan Erdoğan da katılacak. Törenin saat 13.30'da başlaması bekleniyor.

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