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Şırnak'ta terör operasyonu! 7 kişi gözaltında

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 12:13
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Şırnak’ta terör operasyonu! 7 kişi gözaltında

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan kişiler olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarından belirlendi. Şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

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